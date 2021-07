Junior Messias è l’esempio vivente di chi dice “il nostro destino è già scritto, c’è qualcuno che ha preso carta e penna e l’ha deciso, noi possiamo solo scoprirlo vivendo”. Ed è vero, è stato proprio così per il giocatore brasiliano che spiega la sua esultanza dopo ogni gol, ovvero le braccia che indicano il cielo “Guardo in alto perchè la mia storia è scritta nelle mani di Dio”. Ora, dopo una lunga gavetta, Messias è pronto a fare il grande salto. Ha l’obiettivo di consacrarsi in Serie A, di “consolidare” il suo brillante talento.



LA SCALATA VERSO LA SERIE A - La storia di Junior Messias ha dell’incredibile. E’ arrivato in Italia a 20 anni, con un grande sogno, calcare grandi palcoscenici. Il giocatore ha sempre creduto nelle sue potenzialità ma gli ostacoli sono stati diversi, ci sono stati momenti di “debolezza”, in cui pensava di non farcela, in cui ha visto in faccia il suo sogno sfumare ma poi, qualcuno dall’alto come lui sempre ricordata l’ha aiutato. Nel 2013 militava nello Sport Warique, insieme a dei ragazzi peruviani. Il calcio era solamente un hobby, quando staccava dal suo lavoro, quello che gli permetteva di vivere con la sua famiglia. Che cosa faceva? Era un fattorino, in particolare si occupava delle consegne di frigoriferi. Poi, l’occasione Fossano, ma a Junior veniva offerto un ingaggio bassissimo, guadagnava di più nel suo lavoro e dunque, rifiutò. Poi, il trasferimento al Casale in Eccellenza, una caterva di gol mise a segno. Bastava ammirarlo per capire che quel giocatore poco ci azzeccava in quella categoria. Iniziò lì la vera e propria scalata, l’anno al Chieri in Serie D, ma arrivò come un fulmine a ciel sereno il problema dello status da extracomunitario, svanì così il sogno del passaggio in B. E dunque di nuovo in D, con il Gozzano, la promozione in C e poi arrivò il Crotone. Una splendida stagione in B ma il sogno non si è ancora compiuto, è vicino però, quanto la promozione in A dei calabresi. Una bellissima stagione in A che ha attirato diversi maggiori club della massima serie.



IL GRANDE SALTO - Messias non è riuscito a salvare il Crotone, che è scivolato in Serie B nonostante il suo talento e quello di Simy. Ed ora quale futuro? Sembra ci siano Fiorentina e Torino sulle sue tracce. Un giocatore che sa accendersi, che sa infiammare i tifosi, in quale piazza lo vedremo per questa nuova stagione che è sempre più vicina? Di sicuro Messias è pronto al grande salto, è pronto a mettersi in luce in un grande club e a confermarsi in A perchè il suo cammino qualcuno l’ha già scritto.