attaccante dello, presenta la semifinale di Europa League contro lin una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati: dalla sfida aad un passato che poteva essere in Italia."La mia forza è riuscire a trovare sempre il modo per segnare. A volte affronto difensori più fisici, forti sui cross, lavoro sugli spazi alle loro spalle. Ma sono bravo anche a inserirmi fra le linee. Il mio tiro non è male e con Taison e Marlos sappiamo cosa farà l’altro in anticipo".."Molti arrivano qui direttamente dalle giovanili, il che implica una fase di adattamento.l’ha vissuta per 18 mesi, ma adesso vola sulla fascia ed è un giocatore fantastico.è piccolo, magro, ma può lavorare per tutti quanti. Loro sono già pronti, anche al salto, ce ne sono tanti dal grande potenziale pronti a esplodere:"E’ un giocatore fantastico, top level. Ovviamente dovremo farci attenzione, in ogni momento può cambiare la partita: può difendere palla, tirare, ribaltare l’azione con uno scatto"."Romelu potrebbe aiutarmi e aprirmi spazi, con Lautaro sarebbero scambi veloci. Ma vanno bene entrambi"."Non è un segreto che la forza dell’Inter sia principalmente nella loro difesa e nel loro fisico. Ma se lo Shakhtar vuole essere re, deve abbattere il gigante"."Sì, sicuro. Ma noi siamo in forma e in fiducia. E in un solo match tutto può succedere. Voglio fare la storia, come lo Shakhtar della Uefa del 2009"."Prima di tutto Ronaldo il Fenomeno, ma seguivo Shevchenko nel Milan: impressionante. E Batistuta ed Edmundo"."Vicino ad un club italiano? Poco più di un anno fa, quando ero in scadenza. Ho ricevuto un po’ di chiamate dalla A, ma difficile lasciare lo Shakhtar: strutture, lotta per il titolo, Champions tutti gli anni…".