Juric avvisa l'Italia: "Croazia? Se messi davanti a un bivio, difficilmente falliamo"

49 minuti fa



In vista della gara decisiva dell'Italia contro la Croazia, per il secondo posto nel girone a Euro 2024, l'ormai ex allenatore del Torino Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa sulla squadra di Zlatko Dalić. Questo il messaggio d'allarme per Luciano Spalletti:



LE PAROLE - "In Croazia abbiamo il gene del talento. Siamo meno di quattro milioni, e siamo sempre i migliori, o quasi…Se messi davanti a un bivio, difficilmente falliamo. E, per noi, tra poche ore si tratta di un nuovo bivio: dobbiamo solo vincere".