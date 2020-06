Intervistato nel postpartita della sfida pareggiata in extremis contro il Sassuolo, l'allenatore del Verona, Ivan Juric ha commentato così il risultato.



SALVEZZA - "Obiettivo Europa? Non scherziamo, l’obiettivo resta la salvezza. Per quanto riguarda la partita c’è un po’ di amarezza. In questo momento avere gente in campo con pochi allenamenti ci mette in difficoltà, però sono orgoglioso dei ragazzi!.



MENTALITA' - "I​l Sassuolo ha molte qualità tecniche. I gol che hanno fatto sono stati bellissimi. Noi siamo tosti. Abbiamo fatto belle azioni e cose giuste, soprattutto sui gol. A livello mentale i ragazzi non mollano niente".



EMERGENZA - "Adesso non abbiamo tante scelte, abbiamo perso tanti giocatori. È un periodo dove non è facile lavorare, quindi dobbiamo arrangiarci. La scelta di tornare indietro a giocare è stata la mia, forse non ha pagato“.