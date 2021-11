Ivan Juric, allenatore del Torino, a pochi minuti dalla partita sul campo della Roma è intervenuto al microfono di Dazn: "Non sentiamo il peso di dover dimostrare di essere lo stesso Torino in trasferta".



Come ha ritrovato Mourinho?

"Quando un allenatore allena la miglior squadra del mondo e gestisce i migliori giocatori del mondo è un grandissimo allenatore. Lui ha vinto tutto, poi è normale che in carriera ci sono periodi come il suo all'Inter e altri periodi di maggiore difficoltà. Sicuramente è una situazione di comportamenti, empatia e tutto il resto. Lui è sempre un grande allenatore".