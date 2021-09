Alla vigilai dil'allenatore granata,, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani."Lanell'ultima partita contro ill'ho visto molto bene, ha attaccato e tirato tanto. Anche se ha pareggiato penso che abbia fatto una partita ottima. Noi l'abbiamo preparata come facciamo sempre, contro il Sassuolo avevamo cambiato 5 giocatori rispetto alla partita prima. Per domani dobbiamo decidere".Juric ha parlato degli infortuni di: "Pjaca? Stamattina ha fatto un test ed è andato bene, domani ne farà un altro e spero che possa essere a disposizione.Speravo che potesse recuperare prima. Izzo? Bisogna chiedere al medico. Lui ha preso una botta tre settimane fa ma non sta ancora bene".L'allenatore del Torino è poi tornato sulla partita contro il: "Venerdì con il Sassuolo abbiamo fatto bene, poi ci sono delle cose da migliorare. Nel calcio si può sempre migliorare. Quella contro il Sassuolo è stata una partita fatta bene, poi domani c'è un altro esame e speriamo di fare bene"Il tecnico ha poi parlato della squadra a sua disposizione: "Se questa è la squadra più forte che ho allenato? No,. Era una squadra davvero forte, anche in difesa.Siamo una squadra da 5, non di più, ma penso che possiamo fare bene se lavoriamo tanto. Ci sono poi vari fattori che possono influire in una stagione".Su: "Brekalo e Pjaca hanno caratteristiche simili, sono esterni con buona tecnica e buon tiro dalla distanza. Praet e Linetty hanno invece altre caratteristiche e possono giocare anche dietro".Sull'entusiasmo che si respira a Torino: "Sono contento dell'entusiasmo che c'è intorno alla squadra ma bisogna avere la serenità giusta per accorgersi che siamo solo all'inizio, abbiamo fatto solo quattro partite, tre bene e una male. E' anche più facile giocare con la gente che ti applaude anziché fischiare. Dobbiamo anche cavalcare l'entusiasmo ma per esprimere giudizi è presto, dobbiamo mantenere i piedi per terra".Infine, Juric è tornato a parlare dell'infortuni di: "L'infortunio di Belotti? All'inizio si parlava di microfrattura, invece poi si è parlato di una forte contusione sul muscolo tibiale. Si pensava che questa settimana potesse migliorare, invece non è stata così. Il medico ha detto che quando l'infortunio passerà, passerà definitamente. Se il contratto in scadenza lo condizione? No, lui è un leone. Anzi, il contratto in scadenza per me e per lui è un vantaggio, perché se sei in scadenza devi farti vedere. Io Belotti lo vedo molto bene a livello umano, ha voglia, vuole lottare e adesso è molto dispiaciuto di non poter dare una mano".