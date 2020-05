sfiorate ma mai agguantate, con lache è comunque in pianta stabile tra le grandi d'Europa. Da quel 2010 sono arrivati 8 scudetti, partiti dagli acquisti interni alla Serie A comeo giovani scommesse comee occasioni a zero come, per poi puntare su "esperti" profili europei come, giovanotti in gamba allae stelle assolute allaIn questi 10 anni, però, ci sono stati anche tanti flop. E oggi la Classifica di CM è dedicata proprio ai 10 flop dell'era Agnelli. In ordine cronologico. E quindi si parte da.... Brilla con il CSKA Mosca, insieme a Honda e Wagner Love, e la Juventus se lo aggiudica per una cifra intorno ai 16 milioni di euro (dai transfermarkt). Non riuscirà a incidere quanto sperato.