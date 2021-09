, ora al Paris Saint-Germain, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:: il cda varò il piano nel febbraio 2008, solo 18 mesi dopo la retrocessione. Fu un segnale di coraggio da parte della proprietà che dimostrava la determinazione di tornare ai massimi livelli con un nuovo impianto. Quello della Juve è un atto di rinascita di una. Inizialmente il Comune di Torino non autorizzò l'abbattimento del Delle Alpi. Il progetto, molto più complesso, allora era di costruire uno stadio nello stadio, dentro al Delle Alpi., la candidatura dell'Italia a Euro 2016 spinse poi l'allora sindaco Sergio Chiamparino a considerare un nuovo impianto, anche più bello, simbolo per la città"."Volevamo qualcosa di unico per il club che appartiene alla stessa proprietà da più tempo al mondo, in una città particolare come Torino. Dal lato sportivo volevamo uno stadio che rendesse la nostra squadra quasi imbattibile, intimidendo gli avversari con la vicinanza degli spalti al campo. I giocatori vedono in faccia familiari e tifosi. Una pressione enorme per gli ospiti che prima dello spogliatoio passano davanti alle repliche dei trofei della Juve. Volevamo grande osmosi tra pubblico e squadra, con le panchine per la prima volta in tribuna. E poi volevamo uno stadio dal tocco elegante grazie a Pininfarina e Giugiaro, che generasse, ma per fare operazioni simili serve massimizzare ogni voce di introito e quella dello stadio è molto importante.? Nell'ultimo decennio in Europa solo lo stadio del Tottenham da 60mila posti è un progetto apprezzabile, ma è costato più di un miliardo. Con Giovanni Cobolli Gigli abbiamo fatto un buon lavoro. Sfruttammo anche la crisi finanziaria internazionale del 2008. Il costo delle materie prime, in particolare dell'acciaio, era ai minimi storici. E c'era fame di lavoro.Quando tutto è finito sembra facile, ma non è così. Noi l'abbiamo fatto