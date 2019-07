La prossima settimana sarà quella di Paulo Dybala: si decide il futuro dell'attaccante della Juventus. L'argentino tornerà in Italia ed è previsto un confronto con Maurizio Sarri e Fabio Paratici, un vertice per capire sia il suo ruolo nello scacchiere del tecnico sia all'interno del progetto bianconero: da questo incontro, si avranno indicazioni più chiare sul destino della Joya, se sarà ancora a Torino o altrove. E le possibilità di cambiare aria non mancano, con la Premier che fa sentire sempre più forte il proprio richiamo.



DERBY INGLESE - Il Manchester United non è certo una novità, da tempo i Red Devils seguono con interesse l'evolversi della situazione Dybala pronti ad approfittarne: Solskjaer, scrive Tuttosport, può mettere sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku (obiettivo dell'Inter) più 15 milioni di euro, per una valutazione complessiva di 100 milioni. Lo United però non è l'unico club britannico ad essersi messo sulle tracce della Joya, perché negli ultimi giorni è emerso con prepotenza anche il Tottenham: niente contropartite tecniche, Pochettino studia un'offerta solo cash per portare il connazionale agli Spurs. Le offerte arrivano, prima però il confronto con la Juve: arriva la settimana di Dybala.