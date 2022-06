Era il 18 giugno e a Londra il direttore sportivo della, incontrava intermediari ed esponenti di diversi club per provare a risolvere alcuni dei problemi sugli esuberi dell'attuale rosa. In quell'occasione andò in scena un incontro conper provare a trovare una sistemazione al centrocampista, ma oggi, 20 giorni dopo quel summit,I Gunners oggi sono l'unico club che ha davvero manifestato interesse per l'acquisto di Arthur e con il club londinese la Juventus ha provato a intavolare una trattativa che potesse contenere anche uno scambio con dei giocatori che alla Juve piacciono e farebbero molto comodo come il difensore centrale Gabriel o l'attaccante esterno Martinelli.Questa è infatti la cifra del valore residuo a bilancio del cartellino di Arthur al 30 giugno 2022 e, anche ipotizzando un prestito con obbligo di riscatto, serivrà comunque una valutazione di almeno 35/40 milioni per far registrare alla Juve una plusvalenza.perché al momento del suo arrivo in Italia per il brasiliano sono stati utilizzasi dovebbe ricompensare l'Erario. L'Arsenal ad oggi, è l'unica soluzione per un problema ancora da risolvere, ma la trattativa sarà lunga.