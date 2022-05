. Ma non finisce qui. Perché in casa Juve non solo è particolarmente affollata la lista dei giocatori che hanno già annunciato l'addio, ma anche o soprattutto quella dal futuro incerto. Tra chi è in scadenza e in attesa, tra chi è in vendita, tra chi è tutt'altro che incedibile, tra chi è al centro di intrighi di mercato ancora da sciogliere.