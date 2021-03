Il primo è stato Weston McKennie, il prossimo sarà Federico Chiesa. Alla Juventus è tempo di riscatti in vista della prossima stagione e, dopo aver ufficializzato quello del centrocampista statunitense, nelle prossime settimane i bianconeri chiuderanno quello per l'esterno della Fiorentina. Resta da definire la situazione di Alvaro Morata che, come riporta il Corriere dello Sport, verrà però affrontato la prossima stagione: probabile il rinnovo del prestito per 10 milioni di euro, col riscatto che scenderebbe così da 45 a 35 milioni nel 2022.