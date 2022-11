Le indagini sono chiuse, ma in casa Juventus le cose potrebbero aggravarsi ancora: secondo La Repubblica, la Guardia di Finanza sta continuando a scavare nelle carte del club bianconero fra bilanci, scritture private e contratti di compravendita calciatori per accumulare altre prove. Al momento i Pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello si stanno concentrando su un extradebito di almeno 34 milioni di euro. Su questo lo stesso ds juventino Federico Cherubini aveva ammesso in udienza: "Ci sono sette milioni di debito con l’Atalanta mai messi a bilancio". Un’ulteriore prova sarebbe un’intercettazione dove si sente Maurizio Arrivabene, amministratore delegato rimasto con delega ma che ha presentato anche lui le dimissioni, dire: "Sappiamo quanto dobbiamo all’Atalanta".



GLI AFFARI NEL MIRINO - Allo stato attuale delle indagini, questi 7 milioni dovuti alla società bergamasca non si ha la conferma da dove nascono, ma molto probabilmente si riferiscono all’affare Romero-Demiral, quando l’argentino fu ceduto all’Atalanta per 16 milioni e due giorni dopo il club bergamasco lo vendette a sua volta al Tottenham per 50. Sotto la lente d’ingrandimento è finita anche la compravendita di Dejan Kulusevski, citato anche nel “libro nero” su Fabio Paratici, ora Ds proprio al Tottenham, scritto da Cherubini tra gli "investimenti fuori portata".