Una mossa che ha in ogni caso portato a delle reazioni in Procura, soprattutto che era stato preceduto da ulteriori sviluppi all'interno dell'inchiesta condotta dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Mario Bendoni e dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio.Dopo le dimissioni, infatti, cade l'eventualità di reiterazione dei presunti reati con l'approvazione di un ulteriore bilancio (2021-2022) che già non convince gli inquirenti.– Prima delle dimissioni, invece, in Procura erano passati tra venerdì e lunedì sindaci e revisori dei conti in carica durante il triennio finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti e della Consob per farsi interrogare dai Pm. Che nel frattempo avrebbero raccolto ulteriori elementi dallo studio di tutto il materiale raccolto in oltre un anno di indagini e che potrebbero anche portare a ulteriori capi d'accusa:, che pure avevano l'obbligo giuridico di controllo della contabilità. E occhio alla questione legata alle presunte false fatturazioni ad agenti per servizi non prestati, secondo gli inquirenti potrebbero essere riferite a delle commissioni per il trasferimento di calciatori minorenni, compensi proibiti anche a termini di regolamento Fifa.