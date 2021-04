Il 21 marzo del 1985, 36 anni fa, in Ascoli-Juventus (1-1) ha realizzato l'ultima sua rete con la maglia della Juve Marco Tardelli, andato a segno in totale 51 volte in 375 presenze ufficiali con la maglia bianconera. Centrocampista universale, campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale del ct Bearzot, ha difeso i colori della Vecchia Signora per un decennio a partire dal 1975 prima di concludere la sua carriera con Inter e San Gallo. Mette in bacheca con la Juve cinque scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Uefa: un palmares che tuttora ne fa uno dei soli nove giocatori, nella storia del calcio, capaci di vincere tutti e tre i trofei Uefa per club.