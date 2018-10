Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2020. Come riporta Rai Sport, al momento non ci sono passi in avanti per il rinnovo: la Juve ha offerto 4,3 milioni di euro, il giocatore vuole ancora di più. Il brasiliano due estati fa era stato vicino al Chelsea, ma i bianconeri non trovarono l'accordo coi blues. E ora il futuro dell'ex Porto si fa più complicato.