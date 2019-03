Quaranta milioni in venti giorni. Così La Gazzetta sottolinea le plusvalenze Juve, la lungimiranza di Fa­bio Paratici: la Juventus negli ultimi anni ha messo le mani su alcuni dei migliori giovani ita­liani.Quasi tutti, tramite i pre­stiti, sono rimasti nella galassia bianconera, prima di essere ce­duti generando utili molto rile­vanti. Oltre ad Audero per 20 milioni nell’ultima sessione il centravanti Alberto Cerri è stato ceduto al Cagliari per 9 milioni (plusvalenza di 8,4 milioni), l’altro attaccan­te Andrea Favilli è finito al Genoa insieme a Sturaro. La scorsa estate era stata la volta di Ro­lando Mandragora, ceduto al­ l’Udinese per 20 milioni.