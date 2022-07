Forse, al termine del mercato, martedì 5 e mercoledì 6 luglio potrebbero anche essere ricordati come quelli decisivi per la nuova Juve. È successo tanto, tantissimo. A livello operativo: definito il calendario di arrivo di Angele Paul, salvo cambi di programma venerdì andranno in scena le visite mediche del Fideo e sabato quelle del Polpo. Ma dubbi riguardo il loro arrivo, non ce n'erano già più.Forte della convinzione di avere il sì del giocatore nonostante il pressing durate oltre sei mesi del Chelsea,La richiesta della Juve resta fissata a quota 100, ma l'asse con De Ligt è forte e il club bianconero comincia a vacillare, un ultimo sforzo del Bayern potrebbe bastare.la richiesta da 30 milioni non spaventa così come una concorrenza che fin qui non ha portato nulla di concreto in Friuli. Se si sbloccasse l'affare Molina, per Andrea Cambiaso (che arriverà con o senza il sì di Radu Dragusin al Genoa) invece si prospetta un prestito dopo l'acquisto con il Bologna e la Salernitana attualmente in pole.convinto com'è che sia la cosa più giusta da fare per il suo assistito nonostante le resistenze del Napoli. Che chiede 40 milioni a tutti, forse alla Juve di più. Mentreil piano B perfetto un po' per tutti: servono 15 milioni per portarlo via da Firenze, (anche) la Juve ci pensa.: la sensazione è che la Roma sia pronta ad abbassare le pretese per archiviare rapidamente la pratica, se la Juve alzasse l'offerta complessiva a 40-45 milioni tra prestito, parte fissa e bonus si potrebbe chiudere in tempi brevi.comunque un obiettivo della Juve come vice-Vlahovic: il Bologna non molla, il giocatore ci spera.