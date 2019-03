Cinque motivi per credere alla rimonta. La Juventus deve provare il tutto per tutto per battere l'Atletico Madrid e restare in Champions League: ecco la carica suonata dal sito ufficiale bianconero.



"CRISTIANO E L'ATLETI Cristiano Ronaldo ha segnato 22 gol in 32 presenze in carriera contro l’Atletico Madrid, solo contro Siviglia (27) e Getafe (23) ha realizzato più reti.



I COLCHONEROS IN TRASFERTA L’Atletico Madrid ha effettuato solo otto tiri nello specchio e segnato due gol in trasferta in questa Champions League; tra le squadre rimaste nella competizione solo il Liverpool ne conta meno (cinque tiri nello specchio, una rete).



UNA SU OTTO L’Atletico Madrid ha vinto solo una delle ultime otto trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League (2N, 5P), successo sul Bayer Leverkusen per 4-2 nel febbraio 2017.



UN "RECENTE" 19% L’81% delle squadre che hanno vinto la partita d’andata in casa per 2-0 nella fase a eliminazione diretta di Champions League hanno passato il turno (13/16). Attenzione, però: sono state eliminate tre delle ultime quattro squadre ad essersi trovate in questa situazione.



MAI TRE DI FILA La Juventus ha perso due partite di fila in Champions League; i bianconeri non hanno mai trovato la sconfitta in tre gare consecutive nella competizione".