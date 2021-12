La Juventus è la società di Serie A che spende di più in stipendi annui per i propri tesserati. Il dato, riportato dalla Gazzetta dello Sport, parla di 175 milioni di euro complessivi all'anno, con un esborso medio giornaliero di circa 500mila euro. Una cifra folle pensando al fatto che il secondo monte ingaggi, quello dell'Inter, non supera il 125 milioni, ma in campo il rendimento ad oggi è nettamente differente.