Prima la Champions e poi il mercato. Stasera la Juventus deve difendere il primo posto nel girone davanti al Manchester United, poi potrà concentrarsi sulla campagna acquisti. Nel mirino ci sono due assi (Pogba e Isco) ai ferri corti con i rispettivi allenatori: Mourinho e Solari. Che però potrebbero non essere confermati per la prossima stagione, motivo per cui i bianconeri possono cercare di anticipare le proprie mosse già a gennaio.



ISCO - Sulle tracce dello spagnolo ci sono anche Bayern e Chelsea, con il Real Madrid che corteggia sempre Hazard e ha già in mano il giovane talento argentino Palacios del River Plate.



POGBA - Secondo Tuttosport, la Juve potrebbe dirottare al Manchester United gli 80 milioni di euro garantiti dalla qualificazione agli ottavi di Champions League per riportare a Torino il centrocampista francese. Seguito con interesse pure dal Barcellona. E che continua a irritare Mourinho, anche nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valencia: "Non mi piace questa domanda su Pogba. Da lui voglio che giochi bene, con un buon impatto sulla partita e sulla squadra".