Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. Lo ribadisce oggi anche Tuttosport che spiega la strategia messa in atto da Mino Raiola: l'agente è pronto ad entrare personalmente in azione adesso che il mercato di gennaio si avvicina, il Manchester United infatti è in rotta con Pogba e l'ultima stoccata di José Mourinho che lo ha anche lasciato fuori contro il Bournemouth favorisce la contromossa dell'agente.



Raiola infatti nei prossimi giorni spingerà con forza per l'addio di Pogba al Man United: conviene a tutti, gli inglesi possono incassare una cifra importante da reinvestire, Paul può tornare felice a Torino e la Juve prenderebbe un giocatore che manca al momento alla propria rosa. Il procuratore ci proverà con insistenza dopo il muro alzato dal club in estate, l'Uefa ormai consente ai giocatori di essere presenti in Champions League anche con maglie diverse da gennaio e questo fattore incentiva Pogba che vuole a ogni costo tornare in bianconero.