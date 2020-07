A cinque giornate dalla fine del campionato i sette punti di distanza sono una differenza quasi incolmabile. Eppure l'Atalanta continua a riscuotere i consensi dei bookmaker, complice stavolta il pareggio della Juventus. I bianconeri, fermati sul 3-3 dal Sassuolo, hanno sempre il titolo in mano nelle scommesse sullo scudetto, dove sono offerti a 1,03. A stupire è invece il balzo di Gasperini e i suoi che dopo aver strappato il secondo posto alla Lazio - e in attesa della partita dell'Inter - sono passati da 50,00 a quota 21,00, anche qui in seconda posizione. Per i biancocelesti c'è invece un crollo fino a 61,00, alle spalle dell'Inter, data a 31,00.