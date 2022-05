La Coppa Italia come ultima spiaggia. In una stagione difficile col quarto posto festeggiato come un traguardo, la Juventus di Massimiliano. In più, dall'altra parte c'è l'Inter: non un'avversaria qualsiasi. In estate la Juve ha fatto una scelta chiara: via Pirlo, dentro Allegri. Ritorno al passato. Abbandonando così quell'idea di gioco moderno e offensivo che la società cercava con Sarri prima e con Pirlo poi.- L'eventuale vittoria della Coppa Italia può dare fiducia per il futuro ma non cambierà il volto di una stagione che la Juventus terminerà peggio dell'anno scorso:; quest'anno Allegri può arrivare massimo a 75 e se va bene si porta a casa - solo - la Coppa Italia.- Un bilancio negativo che spinge la società a lavorare sodo per tornare competitivi il prossimo anno. La posizione di Allegri non è in dubbio, comunque vada la gara con l'Inter:, dove i dirigenti hanno già piazzato il colpo Vlahovic a gennaio e aspettando il ritorno di Chiesa stanno lavorando per affondare il colpo su un altro attaccante. Possibilmente giovane e italiano. Ora però testa al campo e alla Coppa Italia, l'ultima chance di conquistare qualcosa per non interrompere una striscia continua di 10 anni tra trofei e sorrisi.