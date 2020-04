A bocce ferme, si può dare i numeri in libertà. Lalo ha fatto mettendo tutto nero su bianco, come sempre. Anche per quel che riguarda tutte quelle operazioni di mercato effettuate a gennaio e inferiori agli 8 milioni di euro, in entrata come in uscita. È quella soglia che porta alla specifica nei comunicati ufficiali, ma di acquisti e cessioni, soprattuto per quel che riguarda l'altro mercato, il mese di gennaio è stato pieno.Il tutto scomodando solo in parte dei big o giocatori da prima squadra. Un acquisto top, quello di Dejanper 35 milioni più 9 di bonus. Una cessione significativa, quella diper 26 milioni (tra prestito e riscatto) con 14,7 milioni di plusvalenza.. Sia in entrata con gli acquisti didal Verona (1,5 milioni), Enzo(2,5 milioni) e Yannick(4,9 milioni) dal Sion. Che in uscita., in parte mitigato dalla valutazione diallo stesso club per 7 milioni (per 3,6 milioni di plusvalenza). Ma soprattutto ci sono tanti scambi, dall'interesse quasi esclusivo per il bilancio.– Se in estate erano già stati effettuati i doppi colpi in uscita Spinazzola e Cancelo, in cambio di ricche plusvalenze, ma anche di Pellegrini e Danilo oltre a un bel conguaglio, a gennaio sono proseguite le prove del mercato degli scambi che si vivrà nei prossimi mesi. Già comunicate le cifre dell'operazione col Barcellona tra Alejando(in scadenza) acquistato per 8,2 milioni e la cessione in prestito con obbligo di riscatto (ancora da esercitare) dia 8 milioni. Poi ce ne sono altri quattro. Quello con latrae il tris di babyin tutto torna la cifra di 4 milioni, per una plusvalenza bianconera di 1,7 milioni. Quello con il, tra l'acquisto di(2,9 milioni) e la cessione di(2,4 milioni, plusvalenza da 2,2). Quello con il, acquistatoa 2,8 milioni, cedutoa 2,3 (plusvalenza da 1,5 milioni).Prove generali effettuate insomma, soprattuto per il bilancio, anche se altri non sono andati in porto (vedi De Sciglio-Kurzawa, Bernardeschi-Rakitic o Bernardeschi-Paquetà, per esempio): ma