Il cartello 'Lavori in corso' è ancora saldamente appeso sui cancelli della Continassa, ma per lai margini si assottigliano: l'. Lanon è certo l'avversario più temibile nel girone per i bianconeri, che hanno nel mirino il Barcellona, ma il rendimento nelle prime uscite della stagione impone un cambio di marcia alla squadra di, accompagnata dal 3-0 a tavolino sul Napoli che però è oggetto di dibattito. Troppo poco.- Ha suonato la caricaalla vigilia della sfida in Ucraina: "Ora l'importante è vincere, non possiamo sapere quanto tempo ci vorrà a trovare la giusta amalgama di squadra". Perché va bene la crescita, ma quando il mantra societario è "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" il risultato ha un suo peso specifico importante. Anche per i 'nemici': "", ha accusato di recente il presidente. E di fatto una prima mezza sconfitta è già arrivata,. Pur senza, condizionati dall'espulsione di Chiesa e con il VAR che ha negato la doppietta a Morata, i bianconeri non sono riusciti a sfondare e per molti tifosi gli alibi non bastano a giustificare gli 8 punti (in attesa dell'iter giudiziario) in classifica. Ecco perché a Kiev occorre un segnale forte, partire con il piede giusto in Europa pur senza il re della Champions CR7.. L'argentino è arrabbiato per il mancato utilizzo nella gara dell'Ezio Scida, in conferenza stampa Pirlo ha confermato e spiegato che il mancato ingresso è stato dettato dall'inferiorità numerica, ma ha anche implicitamente confermato che la Joya con ogni probabilità non sarà tra i titolari contro la Dinamo: "". Dybala quindi partirà ancora dalla panchina e avrà spazio a gara in corsa, con la Juve che affiderà il proprio attacco ae all'esordiente, con(se darà garanzie, pronto anche Bernardeschi)alle loro spalle. Per il resto, poche sorprese:in mezzo,a sinistra e a destraper dimenticare il rosso di Crotone.di ritorno tra i pali cone uno trae Demiral a completare la linea. Senza Ronaldo e con Dybala ancora escluso dai titolari: Pirlo si prepara al primo esame Champions.