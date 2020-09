Federico Chiesa non si muove dalla Fiorentina. Questo è quanto emerge oggi su Sky Sport: a meno di offerte irrinunciabili, l'esterno offensivo classe '97 resterà in viola. Il club di Rocco Commisso aveva chiesto 70 milioni di euro, cifra che la Juventus al momento non è in grado di spendere. A scanso di clamorosi cambi di rotta, dunque, sembra sfumare in maniera definitiva, almeno per quest'anno, la pista che portava a Chiesa. Al momento gli sforzi bianconeri sono concentrati soprattutto sul ruolo del centravanti, con l'apprensione per il possibile arrivo di Luis Suarez.