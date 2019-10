La sosta per le Nazionali porterà lontano da Torino tanti dei protagonisti della Juventus. In ogni caso, dopo un periodo molto intenso e ricco di impegni, Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche giorno di riposo ai bianconeri, come annunciato da un comunicato ufficiale sul sito del club:



"Sono tre i giorni di riposo concessi da Mister Sarri ai bianconeri, reduci dalla vittoriosa trasferta di Milano. La Juve arriva di nuovo prima in classifica alla sosta per gli impegni delle varie Nazionali: il gruppo della capolista, eccezion fatta per chi è appunto convocato nelle Selezioni, si ritroverà nel pomeriggio di giovedì al JTC Continassa".