vanno oltre l'inchiesta giudiziaria. Negli ambienti vicini alla famiglia si definisce il, si racconta, né evidenze che il destino dei due cugini possa separarsi.- La società di famiglia, la Giovanni Agnelli Bv traslocata in Olanda quattro anni fa, vede la Dicembre (la società che fa capo agli eredi di Giovanni Agnelli e controllata da John Elkann) ferma al 38% del capitale. Nel frattempoAndrea ricopre ancora altre due cariche di prestigio: è presente nel board di Exor e, dopo essere stato consigliere di Fiat (poi diventata Fca), oggi è l'unico esponente della dinastia che siede insieme a John Elkann nel board di Stellantis.- Le dimissioni dalla presidenza della Juventus aprono il tema della sua ricollocazione in una delle tante caselle che gestiscono le partecipate di Exor. Ma, se non si trovassero soluzioni condivise,come la holding di investimenti, Lamse. Secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 Ore in edicola oggi,Tuttavia l'impressione è che un'uscita integrale e improvvisa sia di difficile attuazione, piuttosto c'è chi ipotizza un disimpegno graduale che potrebbe coprire un arco di tempo più ampio.