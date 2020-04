Lorenzo Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, cresciuto nella Roma, ora in prestito al Cagliari, può tornare in bianconero. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il terzino di scuola giallorossa, in cui si rivede un grande ex dei due club come Federico Balzaretti, può diventare l’alternativa ad Alex Sandro, con De Sciglio pronto a partire.