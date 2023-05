(cit. Gianni Clerici). E laè e resta una società potente. Prova ne sia che non andrà a processo il 15 giugno per la cosiddetta manovra stipendi, ma, nella giornata di oggi,. Al 90 per cento, dovrebbe evitare sia la serie B, sia ulteriori penalizzazioni sulla prossima stagione. Già domenica sera avevo capito che(meglio: io come loro) Nella Sveglia del 24 maggio avevo suggerito una serie di comportamenti che puntualmente si sono verificati.. Evitare il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni per i dieci punti di penalità inflitti dalla Corte Federale.. Patteggiare, accettando una penalizzazione (da stabilire se in questo o nel prossimo campionato) e una multa (assai pesante).: Abiurare alla Superlega, visto lo spirito di vendetta di Ceferin verso il club.Ammesso che l’udienza sul patteggiamento si concluda come pensa la Juve, bisognerà, poi, in ogni caso, se si teme il giudizio,. Ora o la Juve viene sanzionata ancora sul campionato in corso e perde, per la posizione in classifica, il diritto immediato alla Conference o all’Europa Laegue, oppure, in caso di penalità lieve,. Altrimenti gli anni fuori dall’Europa sarebbero due: il 2023-24 e il 2024-25. Comunque la si pensi,