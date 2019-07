Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Inizia così comunicato della Juventus sulla nuova partnership, che prosegue: "Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali. In più, il team di sviluppo di Konami avrà accesso ai giocatori per ricrearne i profili nel modo più preciso possibile, attraverso la tecnologia full-body 3D scan. Grazie all’accesso esclusivo concesso a Konami, anche il nostro teatro, l’iconico Allianz Stadium, sarà ricreato con un livello di dettaglio senza eguali".