Il futuro di Andrea Favilli, recente protagonista della tournée americana della Juventus, sembra sempre più vicino al Genoa. L'accordo tra le due società è già stato raggiunto da tempo e prevede una cessione definitiva in rossoblù per una cifra attorno agli 8 milioni di euro, con i bianconeri che tuttavia nelle prossime due stagioni potranno riacquistare il ragazzo versando ai liguri 15 milioni.



Gli accordi tra le due società prevedono inoltre che il ragazzo resti con i Campioni d'Italia per l'intera trasferta statunitense e si aggreghi ai nuovi compagni in quel di Pegli soltanto tra un paio di settimane.



Tutto definito quindi? Non proprio. L'intesa, per quanto sia a buon punto, non è ancora stata formalizzata e proprio alla luce di ciò altri club starebbero provando ad inserirsi nella trattativa. Tra questi, secondo Tuttosport, ci sarebbero anche il Porto ed il Leeds, i cui osservatori hanno avuto modo di ammirare in prima persona dagli spalti dello stadio di Filadelfia la doppietta con la quale Favilli ha steso il Bayern Monaco l'altra sera.



Interpellato sulla vicenda, ieri Enrico Preziosi ha dichiarato di aver fretta di chiudere la trattativa. I motivi, evidentemente, erano seduti sulle tribune del Lincoln Financial Field. Senza dimenticare che il ragazzo piace molto anche all'Udinese, club che non ha ancora perso le speranze di mettere le mani sul promettente 21enne toscano.