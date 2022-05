Si avvicina sempre di più il momento dell'addio alla Juve di Paulo Dybala. Che potrebbe persino arrivare prima del previsto. Ammonito durante la sfida di venerdì contro il Genoa, l'attaccante argentino è infatti entrato in diffida, pertanto - come ufficializzato quest'oggi dal Giudice Sportivo - nel caso in cui venisse sanzionato con un cartellino giallo nella gara di lunedì prossimo contro la Lazio salterebbe l'ultima giornata di campionato di Serie A, che vedrà i bianconeri affrontare la Fiorentina allo Stadio Franchi.