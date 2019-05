Nemmeno Zinedine Zidane è riuscito a far ritrovare Isco. Il ritorno del tecnico francese sulla panchina dei blancos sembrava aver chiuso alla possibilità di partenza per il fantasista spagnolo, ma ora tutto è cambiato. Per Isco, infatti, l’ipotesi di un addio al Real Madrid è tornata di attualità. E' pronta la rivoluzione nella capitale spagnola, con il club che vedrà diverse partenze dopo una stagione orribile: a riportarlo è Marca, che spiega come in Spagna le voci dei molti e imminenti addii si susseguano con forza.