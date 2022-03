Manuel Locatelli è l'esempio di ciò che cerca la Juve. Anche a livello economico, la trattativa che pure è costata parecchio ha permesso al club bianconero di svilupparla secondo la formula migliore. Prestito biennale gratuito, con diritto di riscatto a 25 milioni più 12,5 milioni di bonus. Ma il Sassuolo non resterà per due anni a bocca asciutta, anzi: buona parte dei bonus infatti verrà incassata già al termine di questa stagione. E l'ingaggio? In piena linea col nuovo corso bianconero: poco superiore ai 2 milioni netti, che negli anni grazie ai bonus potrà toccare i 3 milioni.