Piove sul bagnato: la notizia della positività al Covid di Manuel Locatelli mortifica la Juventus già messa in ginocchio dalla batosta Champions ad opera del Villarreal, e costringe Allegri a ricorrere a soluzioni di fortuna in vista dell’impegno di domenica contro la Salernitana.



INDISPONIBILI – McKennie ha terminato in anticipo la sua stagione proprio nell’andata contro gli spagnoli, mentre Zakaria è ancora alle prese con l’infortunio rimediato ad Empoli a fine febbraio. Senza Locatelli, rimangono solo Arthur e Rabiot tra i giocatori che occupano abitualmente la porzione centrale del campo. Il rientro di Bernardeschi è una buona notizia, anche perché aggiunge una variante alle due soluzioni ipotizzabili per Allegri.



4-4-2 – Volendo dare continuità alla Juventus vista nelle ultime uscite, si può pensare a Rabiot e Arthur al centro, con Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce. La soluzione più probabile, perché non implica cambi di modulo né giocatori fuori posizione. Certo è che Rabiot in stagione è stato impiegato da esterno o mezzala, e non è certo abituato a palleggiare davanti alla difesa con il compagno di reparto. Le alternative, tuttavia, sono più complicate. Una è quella di avanzare Danilo in mediana, smarcando Rabiot che andrebbe sulla fascia mancina.



3-5-2 o 4-3-3 – Le due soluzioni che prevedono un centrocampo a tre. In questo caso, Arthur farebbe il vertice basso e Rabiot una delle due mezzali, ma l’altro interno dovrebbe essere gioco-forza un giocatore adattato: lo stesso Danilo oppure Bernardeschi, che in passato ha occupato anche una posizione più centrale. La sensazione, in ogni caso, è che Allegri, in un momento in cui serve solo vincere per dimenticare la figuraccia contro il Villarreal, voglia sperimentare il meno possibile.