Andrea D'Amico, agente del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, ha fatto il punto suo assistito a Sky Sport: "Penso che Allegri abbia tutta la voglia di averlo in ritiro con lui e di vederlo all’opera per capire lo spazio da dare a questo ragazzo, che già l’anno scorso ha dimostrato di meritarselo. Locatelli? C’è un’offerta dell’Arsenal importante, da 40 milioni. La Juventus vorrebbe prenderlo, ma vi assicuro che finora il nome di Fagioli non è stato inserito nella trattativa".