. Basta un post su Instagram e un messaggio aper scatenare i tifosi della, che hanno invaso il profilo del centrocampista delchiamandolo a gran voce a Torino. C'è chi ha interpretato il messaggio come un 'indizio', una citazione di una delle espressioni divenute più celebri di, tornato sulla panchina bianconera. Suggestioni, quel che è certo è che calma è quella che prova ad avere la dirigenza juventina in una trattativa che si sta dimostrando estremamente complicata.- Il primo incontro tra le due società, d'altronde, non è andato a buon fine e ha anzi evidenziato come: forte di un'offerta superiore da parte dell', il Sassuolo tiene duro sulla valutazione di. Un vero e proprio muro, che ha raffreddato l'entusiasmo dei bianconeri ma non ha cambiato i piani di Cherubini:. Per questo nei prossimi giornicon i neroverdi, per provare a trovare una soluzione che possa avvicinarsi alle richieste degli emiliani e arrivare alla fatidica fumata bianca.- Locatelli primo obiettivo dichiarato, nel mentre continuano a rincorrersi anche le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le alternative in caso di fumata nera a Locatelli o, qualora si concretizzasse la cessione di un esubero come, i nomi per il secondo centrocampista. La candidatura diresta defilata ma ancora percorriibile, più fredda invece la pista, rilanciata dalla stampa francese, che porta a: l'ex Lione è stato un obiettivo di vecchia data, ma la lunga lista di infortuni in carriera e le richieste elevate delnon hanno mai fatto decollare l'operazione; ora, a un anno dalla scadenza del contratto, i bavaresi cercano di piazzarlo, ma ichiesti al momento sono ritenuti ancora elevati. Nomi di contorno, la Juve ha in mente solo Locatelli ed è pronta a spingere per non farselo sfuggire.