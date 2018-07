Non è affatto conclusa la trattativa per portare il giovane attaccante di scuola Juve Andrea Favilli al Genoa.



A confermare come l'operazione debba ancora concretizzarsi è lo stesso procuratore del giocatore, Donato Di Campli: “C’è una trattativa ma non ci sono i numeri con la Juve per la chiusura - ha spiegato l'agente a buoncalcioatutti.it - Non tanto con noi, perché con noi un accordo si trova e non è un problema. Genova per noi è destinazione molto gradita e non rappresenta un problema. Non dipende da me la risoluzione di questa situazione: il problema è che se Favilli gioca e fa ancora gol diventa complicato".



Spettatori altamente interessati della vicenda restano Porto e Udinese, due dei club che nei giorni scorsi hanno bussato alla porta bianconera per provare a bruciare la concorrenza del Genoa aggiudicandosi le prestazioni di Favilli.



Nel frattempo questa sera la società ligure seguirà con estrema attenzione l'amichevole in programma negli Stati Uniti tra la Juve e il Benfica. Uno contro l'altro potrebbero infatti giocare due degli obiettivi di mercato del Grifone: Favilli da una parte ed il difensore argentino Lisandro Lopez dall'altra. E stando alle parole di Di Campli probabilmente il Genoa tiferà per quest'ultimo.