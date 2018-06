Donato Di Campli, agente di Andrea Favilli, ha parlato a ilBiancoNero.com del futuro dell'attaccante classe '97, acquistato a titolo definitivo dalla Juventus in questa finestra di mercato: "Lui al Wolverhampton? Non ci sono stati contatti concreti. Favilli sarà in ritiro con la Juve dal 9 luglio. Al termine del ritiro è certamente possibile una soluzione in Italia".