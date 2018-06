Il club viola è molto interessato, il giocatore non sembra convinto (come scritto qua ). E lo spiega anche il suo agente, Marko Naletilic, a juvenews.eu: "Non esiste nessuna trattativa e il mio assistito non ha mai dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze. Quest'affare è un'invenzione assoluta. Ribadisco, Pjaca vuole giocarsi le sue chance in bianconero". Rientrato dal prestito allo Schalke, prima di tuffarsi nella nuova avventura con la Juventus avrà un Mondiale con la Croazia dove cercherà di metttersi in luce.