Quale futuro per Daniele Rugani? Davide Torchia, agente del difensore della Juventus nel mirino del Chelsea, parla a Radio Sportiva del 24 bianconero e del possibile ritorno di Bonucci: "Bonucci? Per come conosco Bonucci, se dovesse andare in porto il ritorno alla Juventus, non credo che il suo carattere ne possa risentire. Sta poi alle parti in causa decidere se fare o no l'operazione. Ci sono tempi brevi e soluzioni lunghe nel mercato di oggi".



SU RUGANI - "L'interesse per Rugani del Chelsea c'è, ma al di là delle cifre c'è una questione tecnica. La Juventus né il giocatore hanno mai detto di volere la cessione. L'operazione con il Chelsea è slegata da Higuain, ogni operazione ha un costo e dinamiche diverse. I due giocatori, poi, possono portare plusvalenze diverse. Rugani è tranquillo e contento, è in ritiro e pensa alla Juventus. Stanotte giocherà titolare contro il Bayern. Questo non vuol dire non avere richieste, ma pensare alla sua squadra che è di altissimo livello".