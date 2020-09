Visita a sorpresa del numero uno della Juventus che intorno alle 12.15 è arrivato nel quartier generale rossonero, a due passi dall'ex Fiera. Secondo Calciomercato.com è in agenda un incontro con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, per discutere di Lega e diritti tv, ma a sette giorni dalla fine del calciomercato non bisogna scartare nessuna opzione.