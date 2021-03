Poco prima del fischio d'inizio di Juventus-Benevento, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha consegnato a Cristiano Ronaldo una maglia bianconera con il numero 770 e la scritta g.o.a.t. (Greatest of all time, il più grande di tutti i tempi), per festeggiare quota 770 gol in carriera, cifra record raggiunta dal portoghese domenica scorsa con la tripletta al Cagliari.