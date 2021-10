Così Andrea Agnelli, presidente bianconero, introduce l'assemblea degli azionisti della Juve: "Unici a organizzare assemblea in presenza, mi fa piacere perché essere unici è tratto distintivo della nostra storia"- “Per parlare della situazione economica della Juventus bisogna parlare del contesto globale. Se guardiamo il fatturato del settore a inizio anni Duemila era di 6 miliardi circa, pre-Covid si parlava di 24 miliardi, una crescita resiliente e inelastica a qualsiasi evento del mondo intero al contrario di quanto capitato in questa pandemia. C'è stata anche inflazione incredibile nella valorizzazione dei giocatori, quindi nei trasferimenti, dal 2012 a oggi il flusso si è triplicato d 2,4 miliardi a 7,5. Vediamo cosa ha fatto la Juventus in questi anni.non è nella soddisfazione della mediocrità che si può trovare la via per il futuro: si entra in crisi pandemica che a me ha lasciato alcune riflessioni (impatto sulla società, sul sistema sanitario, sulla vita), per esempio l'utilizzo della parola quarantena e abbiamo vissuto un calcio irreale.Quello che sicuramente manca e sarà ultimo tassello della vera analisi di questa crisi è il totale ridimensionamento sul mercato trasferimenti, dal 2019 che per le squadre europee era di 6,5 miliardi. Come settore calcio potremo consuntivare l'effetto del Covid al termine di questa stagione, avendo un impatto su tre stagioni”È evidente che siano cambiati aspetti, passiamo dal tempo di pensare in grande a un patto di credibilità. Da un lato sul piano finanziario nel lungo termine, sarà intenzione della società chiamare un “Investor Day” nel 2022 per valutarci su obiettivi precisi e predefiniti che definiremo nei prossimi mesi. Poi dal lato gestionale, crescere di fatturato non significa eccellenza gestionale, il famoso modo dire “fatturato è vanità, profitto è sanità, cassa è regina”.- "Vorremo essere all'avanguardia per quel che riguarda la politica sportiva dell'industria calcio, sento lamentarsi chiunque ma ogni proposta di riformare l'industria viene accantonata sia per governance, sviluppo commerciale, riforme competizioni...tutto questo perché avendo interlocutori così disomogenei non potrà mai trovare soddisfazione all'interno dell'intero sistema, nessuno può avere leadership perché chi ha i voti non ha il peso e chi ha il peso non ha i voti.per cambiare un sistema che non tutela gli investitori e non rispetta la meritocrazia sportiva. Basti pensare che tante squadre campioni delle loro Nazioni non partecipano alla Champions League"Puntiamo sul settore giovanile e Under 23. Penso a Frabotta, Dragusin o Fagioli che dopo un anno da aggregati alla prima squadra ora in prestito lavorano per poter poi tornare qua. Ottimi risultati Juventus Women grazie al lavoro di Stefano Braghin, con Joe Montemurro siamo riusciti a qualificarci nella fase a gironi di Champions, la partita col Chelsea da 18mila spettatori ci dice che il movimento è in grande sviluppo e noi ci crediamo, in Italia siamo stati i primi. La prima squadra maschile ha ottenuto risultati incredibili, ma non mi aspetto gratitudine dei tifosi perché anche io da tifoso non mi so accontentare. Tutti quanti assieme abbiamo lavorato in questi dieci anni, il tema della credibilità è fondamentale, in questo contesto di ricerca della credibilità dobbiamo lavorare come un corpo unico sapendo che la squadra e il gruppo vengono prima di tutto e di tutti.