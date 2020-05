Un messaggio, forte e chiaro, quello di Andrea Agnelli, che ha sottolineato quella che è la posizione della Juventus sulla ripresa della Serie A: "I​o ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20". Parole che fanno eco al like su Twitter regalato ieri a un tifoso bianconero, che parlava di una Juve diversa dal PSG e non desiderosa di vincere un titolo così. Messaggio, quindi, al calcio italiano, quelli del numero 1 bianconero, ma non solo. Messaggio anche ai suoi calciatori.



IL PIPITA - 9 sono i giocatori della Juventus all'estero: ​De Ligt, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny, Rabiot, Higuain e Ronaldo. Due i 'casi' delicati: il primo riguarda il Pipita, che è in Argentina, con il braccio di ferro che continua, e l'ipotesi River Plate, per il futuro, sullo sfondo. Fino a quando non ci saranno garanzie di ripresa, il 21 bianconero resterà in patria. E poi c'è Ronaldo...



INVITO A TORNARE - A Madeira dall'8 marzo, il fuoriclasse della Juventus si è allenato, da subito, da solo, utilizzando i figli come sparring partner. E oggi, Agnelli, ha mandato un invito anche alla sua stella, dando delle tempistiche sulla ripresa della stagione: "​Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni". 18 maggio allenamenti, vuol dire rientrare nel weekend, per rispettare poi le due settimane di quarantena. Jet già pronto o meno, Agnelli ha lanciato un messaggio che Ronaldo ha già colto in pieno.