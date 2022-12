Le dimissioni non volute ma scelte per responsabilità potrebbero non essere l'ultimo atto di Andrea Agnelli alla guida della Juventus. O meglio, lo sono ora, ma potrebbero non esserlo in futuro perché due scenari potrebbero riportare l'ormai ex-presidente alla guida del club.



Secondo Tuttosport il primo caso riguarda le varie vicende giudiziare sportive e penali in cui è coinvolto. Se venisse assolto da tutte le accuse allora, d'accordo con John Elkann potrebbe riprendere il suo posto. Il secondo è invece più complicato da gestire perché porterebbe la Juventus al di fuori della galassia Exor con Agnelli che dovrebbe acquistare in toto (o comunque la maggioranza azionaria) il club comprando quote azionarie sfruttando, magari, l'uscita dalla Borsa.