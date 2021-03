Cristiano Ronaldo vuole garanzie, la Juventus è alla ricerca di un nuovo compagno di reparto per il portoghese. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno lavorando per il Kun Sergio Aguero, in scadenza di contratto col Manchester City e che potrebbe ripetere a Torino quanto fatto da Carlitos Tevez, anche lui arrivato dai Cityzens nel 2013.