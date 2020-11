Dell'infortunio di Aaron Ramsey vi abbiamo informato. Ma com'è andata la mattinata della Juve alla Continassa? Ecco il report ufficiale dell'allenamento sostenuto già stamattina al Juventus Training Center agli ordini di Andrea Pirlo: "La squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori in campo ieri sera alla Puskas Arena, ha sostenuto una seduta di scarico in palestra e in piscina, mentre il secondo ha lavorato in campo sul possesso palla e sulla tattica, con un focus sulle combinazioni offensive".